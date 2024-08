ポケモンカード PCG マスターキット ゴニョニョ PSA10 連番 ポケモンカードゲーム 新品/特典付き

値下げ交渉可能です!

他コメント対応中、値下げ交渉中でも即購入OKです。



コレクション整理の為、出品致します。

状態は綺麗ですが、細かなキズや白カケなどがある場合がございます。トラブル防止の観点よりプレイ用にてご検討をお願い致します。状態に関しての感覚は個人差がある為、極端に神経質な方は御購入お控え下さい。商品はPSA用パックに包んでお送りいたします。



2005 P.M.JPN. MASTER KIT

WHISMUR #006

LOUDRED #007

EXPLOUD #002

TORCHIC QTR.DK - 1ST ED.

SIDE.DK - 1ST ED.



We welcome bids from overseas successful bidders (buyee, Zenmarket, etc.) who have no delay in dealings. Please make a successful bid for the collection.



