【AKAI】MPC ONE PLUS MPC アカイ DJ機材 買いクーポン

セカンドオーナー品で未使用に近いものを購入して

サンプラーやドラム演奏などで遊んでみようと思い購入しましたが、上位モデルを検討しているため数時間の使用で箱にしまい保管しておりました。

心から必要を感じていらっしゃる方に譲ることができれば幸いと存じます。どうぞよろしくお願い致します。

Bluetooth搭載機





【MPC ONE Plus 】

(アカイ エムピーシー ワン プラス)

STANDALONE MPC WITH 7” TOUCHSCREEN / WIFI & BLUETOOTH



メーカー:AKAI Professional(アカイ プロフェッショナル)



AKAI MPC シリーズ

種類···サンプラー、楽曲制作マシーン、サンプリングマシーン、PCやDAWなしで作動するスタンドアローン



◉商品説明(メーカー解説文より抜粋)



MPCの伝統、スタンドアローンの操作性をより小さなボディに収めました。



美しいメロディー、パワフルなドラムとグルーヴ感。プロの制作現場では創造力を高めるためのツールが必要です。MPC Oneは音楽制作をスタンドアローンで行なうべく設計されたMusic Production Centerです。その優れたワークフローによりスピーディに音楽を制作することが可能になります。



新たに追加されたWi-FiとBluetooth接続によって、クリエイティブなワークフローの可能性が広がります。Wi-Fiでは、Ableton Link 3に対応し、対応するデバイスのすべてをワイアレスで接続、同期できるようになりました。パラメーターやグルーヴをロックして、ケーブルや接続なしで巨大な規模の作品を作り上げられます。Bluetooth対応のMIDIコントローラーを手にとって鍵盤でシンセやメロディを作りながらパッドでリズムを刻んでいくことができます。ワイアレスQWERTYキーボードと組み合わせれば、フォルダやライブラリの検索も素早く正確にできます。Wi-FiとBluetoothによる接続で、ケーブルは接続はされていなくとも、ひとつの音楽を作り出すことができます。

