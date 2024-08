BTS 集合 オール ALL トレカ まとめ売り 22枚 K-POP・アジア 【最新入荷】

購入前に一度プロフィールをご確認ください。





裏面に付箋がついてるトレカは全て自引きした公式品になります。(硬質ケースや袋に付箋を貼付)

付箋がないものは公式品です。



O!RUL8,2?

SKOOL LUV AFFAIR Special Edition リパケ

DARK & WILD 3種

花様年華 pt.1

花様年華 pt.2

Young Forever

WINGS

You never walk alone

LOVE YOURSELF 轉 レンチキュラー

LOVE YOURSELF 結 レンチキュラー(裏面に多数スレ有り)

Map of the soul 7 ver.1

Map of the soul 7 ver.2

Map of the soul 7 ver.3

Map of the soul 7 ver.4(裏面に汚れあり)

BE DELUXE 2種

BE ESSENTIAL

Butter Cream

Butter peaches

Proof standard B



見たところ表面に特に目立つような傷はありませんが、レンチキュラーなど元々製品の仕様上細かいスレなどある場合があります。

ご理解いただいた上での購入をお願いいたします。



梱包:スリーブまたはOPP袋+硬質ケース+水濡れ防止





他にもBTS関連のトレカを出品しております。





即購入○

バラ売り×

お取り置き×

お値下げ×



BTS 防弾少年団 バンタン

JIN ジン ソクジン

SUGA シュガ ユンギ

J-HOPE ホビ ホソク

RM ナム ナムジュン

JIMIN ジミン

V テテ テヒョン

JUNGKOOK グク ジョングク



グループ名···BTS商品の情報