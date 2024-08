「ライト付き」Snoopy x OMEGA x Swatch MOONPHASE 時計 【送料無料】

Snoopy x OMEGA x Swatch BIOCERAMIC MoonSwatch Mission To The Moonphase "White"

スヌーピー x オメガ x スウォッチ バイオセラミック ムーンスウォッチ ミッショントゥ ザ ムーンフェイズ "ホワイト" SO33W700



このモデルのムーンフェイズマスクとディスクには、天空の秘密があり、Snoopyのコミックストリップの有名な引用が三日月と星の中に隠されています。紫外線が当たると、天空の光景に生命が吹き込まれ、魅惑的な青い輝きを発します。



MISSION TO THE MOONPHASE SO33W700



5月に購入した新品未使用です。

付属品···箱・保証書・ライト



ケース素材:Biocerami

ケース直径:42.00 mm

ケース厚さ:13.75 mm

ラグ間の距離:47.30 mm

クォーツムーブメント: ムーンフェイズ表示機能付きクロノグラフ

防水:3気圧

ストラップ:VELCRO®





付属品···箱(ケース),説明書,保証書商品の情報