12AW 本人期　ANN DEMEULEMEESTER ブーツ 靴 海外

annの名作ブーツです。

size43

状態は年代の割に良好です。

コレクションのように履くことも可能です。(6枚目参考)

手放すか迷っているので、大幅な値下げはしません。



※You dont have to make a comment before buying it.Please feel free to contact me if you have anything youd like to ask me!

I can assure you that the quality of this item is awesome.商品の情報