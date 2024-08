超ときめき宣伝部 最上級にかわいいの！ mu-mo FC限定盤 杏ジュリアサイン 邦楽 大阪の直営店舗

5月29日(水)RELEASE 超ときめき♡宣伝部

ニューシングル「最上級にかわいいの!」 mu-moショップ限定盤



【CD DISC 1】

1. 最上級にかわいいの!

2. ししし!

3. ときめきパーティ

4. リトライ、青春!

5. 最上級にかわいいの!(instrumental)

6. ししし!(instrumental)

7. ときめきパーティ(instrumental)

8. リトライ、青春!(instrumental)





【CD DISC 2】

行くぜ!超ときめき♡宣伝部 at 横浜アリーナ!隣はきみって決めてるの -2024.1.27(土)28(日) at 横浜アリーナ



【BLU-RAY 1】

行くぜ!超ときめき♡宣伝部 at 横浜アリーナ!隣はきみって決めてるの 恋 -2024.1.27 (土) at 横浜アリーナ



【BLU-RAY 2】

行くぜ!超ときめき♡宣伝部 at 横浜アリーナ!隣はきみって決めてるの 青春 -2024.1.28 (日) at 横浜アリーナ



【BLU-RAY 3】

「最上級にかわいいの!」 Music Video

「最上級にかわいいの!」 Photoshoot & Music Video Behind The Scenes



<封入特典>

・フォトブック 杏ジュリア直筆サイン入り

・トレーディングカード1枚 菅田愛貴



特典確認のため開封済みです。



何かご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願い致します。商品の情報