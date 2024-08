IELTS Academic問題集13-18, 6冊セット 音源付 解答付 語学・辞書・学習参考書 *美品*THE

#英book出品一覧



Cambridge IELTS Academic問題集13+14+15+16+17+18

6冊セット 音源付 解答付



Authentic examination papers from Cambridge Assessment English provide perfect practice because they are EXACTLY like the real test. Inside IELTS 13, 14, 15, 16, 17 and 18 Academic with Answers with Audio youll find FOUR complete examination papers plus details of the different parts of the test and the scoring system, so you can familiarise yourself with the Academic test format and practise your exam technique.Download the mp3 audio for the Listening tests, answer keys with extra explanations and sample Writing answers.





仕様:ペーパーバック

サイズ:横18cm 縦24cm 142ページ



mp3音源付き スマホで簡単に聴けます

音源シールを同梱発送



#Cambridge #ケンブリッジ #アイエルツ #IELTS公式 #参考書



※海外出版物のため、製本、紙質、印刷について日本の製品と比べて多少粗いです。箱にも多少の凹み、小キズ、汚れ、などの場合がありますが、検品した上で発送いたしますので、ご使用に支障がない程度です。ご理解の上ご購入をお願いいたします。



完璧をお求めの方はご遠慮ください。



★発送時緩衝材で包んで、新品の箱で発送。商品の情報