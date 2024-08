4インチネル ロックマン30周年X千値練10周年 コラボロックマン フィギュア ゲームキャラクター 激安の通販サイト

こちらは未使用未開封のままとなっております。

状態も綺麗だと思います。

ダンボールにて保管しております。





備考

商品解説■

祝!ロックマン30周年!千値練10周年!



奇跡のコラボレーション企画!



約10cmというサイズに千値練の可動ギミックが詰まった『4インチネル』

にカプコン×千値練のコラボレーションによるオリジナルデザインのアーマーを纏った「ロックマン」が登場!



千値練のシンボルでもあるスーパーロボット「ゴッドセンチネル」をイメージたアーマーの1部には金メッキを採用。



本商品にはさらにロックマンのコミュニケーションサイト「ロックマン ユニティ」とのコラボにより

・ロックマン ユニティ謹製 粗品タオル

・ウッチーセレクト・特製キラキラシール(全8種)

・ウッチーセレクト・特製ポストカード(全5種)



さらにさらにオマケとしてフィギュアに換装可能な「ウッチーフェイス」が

付属するセット商品となります。



国内販売限定!



【セット内容】

フィギュア本体、交換用表情パーツ、交換用平手ハンドパーツ左右各1、ロックバスター、通常ヘッド用耳パーツ左右各1、台座一式(台座・支柱・クリップ・台座固定用パーツ)、説明書

ロックマン ユニティ謹製 粗品タオル、ウッチーセレクト・特製キラキラシール(全8種)、ウッチーセレクト・特製ポストカード(全5種)、ウッチーフェイス



【】

サイズ:全高約100mm

原型製作:木下貴雄(イクリエ)

フィニッシャー:早川洋司



(C)CAPCOM CO. , LTD. ALL RIGHTS RESERVED商品の情報