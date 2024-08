Blu-ray 『FISH TANKers ONLY 2018』 ミュージック 期間限定でセール価格

Blu-ray

『FISH TANKers ONLY 2018』

ファンクラブ限定



「TOUR No.0-Guernican Moon-」と並行して行われた「FISH TANKers ONLY 2018」。

2018年12月8日にZepp DiverCity(TOKYO)で行われた模様を収録



新品未開封



BUCK-TICK

バクチク



【収録曲】

SE

01. GUSTAVE

02. Baby,I want you.

03. BUSTER

04. 光の帝国

05. サロメ-femme fatale-

06. 月蝕

07. IGNITER

08. 薔薇色十字団-Rosen Kreuzer-

09. Cuba Libre

10. Mr.Darkness & Mrs.Moonlight

11. BABEL

12. Moon さよならを教えて

13. BOY septem peccata mortalia

14. 天使は誰だ

15. Memento mori

EN1

01. ゲルニカの夜

02. 胎内回帰

03. die

EN2

01. GALAXY

02. 狂気のデッドヒート

