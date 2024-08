DWE Play Along! プレイアロング　最新版 その他 販売売り

DWE

Play Along!



✴絵本 新品未使用4冊(Hello!/Counting/Toys/Mickey and His Friends)

✴CD 3枚(再生1回可未使用)

✴Blu-ray 3枚(ケース破損ありですが中身は交換したばかりで未使用です)

✴ガイドブック

✴Toys(使用していたので汚れ等あります)

✴プレイマット(未使用ですが家で一度広げています)

✴Toys収納袋(おまけでおつけします)



2019年6月購入です!

リニューアルあるしてにすぐの購入だった記憶がありますのねで新子役のものです!。



写真に写っているものが全てとなります!

まだまだ使用出来るかと思いますのでお使いになりたい方に…!

教材としてはとても良かったです(^^)



自宅保管と中古品にご理解のある方よろしくお願い致します。

簡易包装にて発送致します。



即購入可能です!



