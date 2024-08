Warmth - Outside レア盤　ジャズ 洋楽 ショップ激安

【コンディション: ジャケット:EX++<良品> / 盤質:EX++<良好+>】

【ジャケット詳細: 擦れ(表)(裏)(弱) / 抜けなし】

【盤質詳細: プチ・ノイズ(小) / チリ・ノイズ(小) / 傷(小)】



Don McCaslin (vib, mar)

Wesley Braxton (ts)

Gary Griffith (pf)

Dene Davidson (b :on B2)

Tom Moellering (b :on A1)

Steve Bermen (b :except A1, B2)

John Tomson (congas :on B1, cho :on B2)

Frank E. Castellanos (congas :on A1)

Bill McCord (ds :on B1, B3)

Con Moto (ds :except B1, B3)

Rich Lewis (tb)

Artis (spoons :on B1)

Harry Woodward (vo :on A3)

John Laurence (vo :on A2)

Ron William (vo :on B2)



SIDE 1

Afro-Blue

What Are You Doing the Rest of Your Life?

Im Beginning to See the Light



SIDE 2

Spain

Willow Weep for Me

Just Like a Woman



197? Cooper House, US



カリフォルニア州サンタ・クルーズのローカルバンドWarmthの3枚目。Cooper Houseというローカルレーベルからのリリースで規格ナンバーはありません。70年代中頃のリリースでしょうか。

コルトレーンのレパートリーで知られるA1 Afro-Blueでは、ビブラフォンとエレピが入ったスピリチュアルな演奏が聴けます。

チックコリアのレパートリーB1 spainが白眉で、ライブ演奏ということもあり、圧倒的なアドリブを展開しています。ほとんど見かけないレア盤です。商品の情報