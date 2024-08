ゼルダの伝説 BtoW TotK セット Nintendo Switch 激安メーカー直送品

Nintendo Switch ゼルダの伝説

BREATH OF THE WILD

TEARS OF THE KINGDOMのセットです。

それぞれ100時間前後プレイしました。



ネコポスにて発送予定です。

よろしくお願い致します。





ブレスオブザワイルド

ティアーズオブキングダム商品の情報