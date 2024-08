CD 坂本龍一 さよなら、ティラノ OST。新品日本未販売貴重盤。全34曲収録。 邦楽 直販お値下

CD 坂本龍一 さよなら、ティラノ OST。新品日本未販売貴重盤。全34曲収録。



日本で映画は公開されDVDは発売されましたが、サウンドトラックCDは未発売です。



流通量も少ない貴重盤の上、未開封新品です。以下、教授のインタビュー記事です。



https://eiga.com/movie/92592/interview/



Ryuichi Sakamoto 2019にDisc-6「My TYRANO: Together, Forever」



アナログ盤に収録されていた物と同一音源のCDです。



以下映画の説明です。



My TYRANO : Together, Forever (邦題:さよなら、ティラノ)





シリーズ累計200万部を超える宮西達也の人気絵本「ティラノサウルスシリーズ」を劇場アニメーション化。



監督は劇場版「名探偵コナン」シリーズの静野孔文。手塚プロダクションがアニメーション制作を担当し、坂本龍一が音楽を手がける。



坂本龍一がアニメーション映画の音楽を担当するのは「王立宇宙軍 オネアミスの翼」以来33年ぶり。



