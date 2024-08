bloodthirsty butchers　ブッチャーズ　血に飢えた四半世紀 邦楽 新しいプレセール

bloodthirsty butchers 血に飢えた四半世紀

LIVEアルバム green on red



2点セットになります。



[商品仕様]

・13枚組み(CD12枚+DVD1枚)

・ブックレット付き

・紙ジャケット仕様



・国内正規品

・完全生産限定版

・1500セット限定販売



PCで1度使っただけなので、ディスクに目立った傷や汚れはございませんが、歌詞カードに折れ目が付いている物があります。



LIVEアルバムのgreen on redはソフトケースに入れてありますが、帯、ブックレット等揃ってます。





あくまで中古品となりますので、写真で状態をご確認頂いた上で購入をお願い致します。



