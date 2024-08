sukekiyo VITIUM 通販限定盤 邦楽 最も優遇

sukekiyo VITIUM <通販限定>Blu-specCD2 + Blu-ray



VITIUM

1st mini album

RELEASE DATE : 2015.2.4



Tシャツは付属しません。



<通販限定>初回盤【数量限定】



DISC 1 [Blu-spec CD2]

01leather field

02dunes

03dot

04foster mother

05雨上がりの優詩

06maniera

07白露

08celeste

09focus

DISC 2 [CD]

本作『VITIUM』収録楽曲でのヴォーカル・コラボレーション、1st album『IMMORTALIS』収録楽曲のリミックス・ヴァージョン、加えて2014年5月に開催されました<sukekiyo 二〇一四年公演「別れを惜しむフリは貴方の為」>にて収録されたLIVE音源を含む計14曲が収録。



値下げ済最終価格。



◆Collaboration Track

01雨上がりの優詩 Collaboration with Toshl

02focus Collaboration with 三上博史

03elisabeth addict Remixed by Renholdër

04latour Collaboration with Wes Borland

◆Live Track

sukekiyo 二〇一四年公演「別れを惜しむフリは貴方の為」

2014年5月6日(火・祝) 京都劇場

05destrudo

06elisabeth addict

07hemimetabolism

08latour

09nine melted fiction

10烏有の空

11the daemon’s cutlery

12vandal

13斑人間

14鵠

DISC 3 [Blu-ray]

◆Music Video

・雨上がりの優詩

・focus

◆Live Footage

sukekiyo 二〇一四年公演「別れを惜しむフリは貴方の為」

2014年5月6日(火・祝) 京都劇場

01aftermath

02hidden one

03scars like velvet

04zephyr

05mama

06in all weathers



DIR EN GREY

sukekiyo VITIUM

通販限定盤

Blu-ray

CD商品の情報