ヴィンテージ CHANEL シャネル ラムスキン チェーン ショルダー バッグ バッグ オンライン買い物

【商品名】入手困難 VINTAGE シャネル CHANEL ゴールド チェーン ショルダー バッグ 本革 ラムスキン レザー イタリア製 ITALY ブラック ココマーク ヴィンテージ ビンテージ OLD オールド









【サイズ】

□size:



□高さ: 20.5cm

□横幅: 24.5cm

□マチ: 6.5cm

□本体からのストラップの長さ : 94cm





【詳細】

□購入時期がかなり前なので今では入手困難なお品だと思います

□名古屋の有名リユースショップでの購入です

□付属品はギャランティカードしかありません

□シリアルシールは内ポケットの底の方に貼ってあり正面からの撮影は困難でした

□多少の小キズ、スレはみられます

□底辺四隅には目立つようなスレは見当たりません



【商品状態】



【 AB 】



N :新品、未使用品

S :タグ無し、ほぼ未使用品の極美品です。

A :新品状態に近い美品です。

AB :汚れや使用感はあまりみられず、状態は良いです。

B :汚れや使用感はみられますが、気にならない程度です。

C :全体的に状態が悪く、中古品としての仕様は可能です。

F :衣料品として仕様出来るレベルではありません。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カラー···ブラック

素材···本革

シャネル/スキン/素材···ラムスキン

シャネル/持ち手···チェーンショルダー





19Ma00T00VK095商品の情報