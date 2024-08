Taylor Swift TTPD直筆サイン入り CD アルバム ハート付き 洋楽 うのにもお得な情報満載

*Available to overseas customers.

ご覧いただきありがとうございます♪



テイラー・スウィフト Taylor Swift

US公式から購入した正規品です。



THE TORTURED POETS DEPARTMENT 直筆サイン入りフォトカード CDです。



*ハート付きなので激レア、大変入手困難の一点となります。



偽物が多いため、正規品を証明できる発送時の伝票(6番目の写真をご覧ください)を同封することは可能です。必要の場合教えてください。



直筆サインを確認するため、一度ビニール袋を外し開封しましたが、新品未使用です。



※サインは直筆となるため、海外輸入のためスレや軽微な汚れなどある場合がございます(裏側にインクが付いてます)。

あらかじめご了承ください。



※輸入商品のため、入荷時点で、商品(ジャケット・外装ビニール・外装箱・ケース・封入物など含む)に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れ・角潰れ・再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れ・イメージ違い・個体差などが見られる場合がございます。



