アンリミテッドヴァーサス　ブレイブルー　ハザマ　PSA10 その他 安心販売中

Unlimitedvs アンリミテッドヴァーサス BLAZBLUE



ハザマ ヨルムンガンド SR 中村悠一 サイン PSA10



PSA10は現状世界1枚です。

こちらはコレクションとして保管していた物を自分で鑑定に出したカードです。



状態の良い物自体中々見つからないカードなので、10点は滅多に出回らないと思います。



PSA10

Sales rating 1000

You can purchase with confidence.

It will be carefully packed and shipped.

We also welcome purchases from agent



Unlimited vs+

blazblue



Hazama

SR sign PSA10



PSA10 1 in the world



I think there are very few cards left that can score 10 points.



Recommended for collectors.



【商品説明】



PSA10



【状態】



PSA10 GEM MT極美品最高評価品です。



・米国のカード鑑定機関であるPSAに鑑定させてもらった商品であり、商品の真贋及び状態を保証する商品です。



・鑑定品になりますので点数によって状態を表しています。



またPSAから返却時点でのケース等に初期傷等がある場合もございますのでご了承下さい。



PSA公式スリーブに入れて保管しております。



【発送】

・プチプチで梱包後、メルカリ便にて発送させて頂きます。



