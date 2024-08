【美品】エルメス 総柄 シャツMARINE ET CAVALERIE 海と騎兵隊 トップス 銀座販売中

↓↓↓他にもたくさん出品中◎↓↓↓

■ブランド:エルメス HERMES



※コメ兵で購入した確実正規品になります。

※エルメスジャポン㈱タグの付いた国内正規品になります。



■カラー:レッド系×マルチカラー



■サイズ:42

XL相当

※男性もお洒落にご着用頂けると思います。



肩幅:44㎝

身幅:58㎝

着丈:81㎝

袖丈:66㎝



■素材:シルク100%



■商品の状態

多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージの無い商品になります。



■商品説明

◎Marine et Cavalerie 2 Pluviose AN III 1795 というエルメスのスカーフの名称カレの柄をモチーフにして作られたシルクシャツです。



◎1795年のフランスの外国貿易禁止撤廃の法律をテーマに描かれた絵のようで、エルメスの中でも人気の絵柄です。



◎エルメスらしい馬やロープが描かれており、 シンメトリーなデザインも洋服を超えたアートのような美しさがあります。



1点のみの早い者勝ちです!⸜( ´ ꒳ ` )⸝♡︎



■タイトル

【美品】HERMES エルメス 総柄 シャツ ヴィンテージ MARINE ET CAVALERIE 海と騎兵隊 ブラウス シルク100% カットソー トップス サイドスリット フランス製 スカーフ柄 馬柄 船 オーバーサイズ レトロ ビンテージ サイズ42 レディース メンズ



■取引時の注意点

古着にご理解のある方のみご購入宜しくお願い致します。

梱包は水濡れ防止の為ビニールに入れて2重梱包で発送します♪

最後までご覧頂き、ありがとうございます(⋈◍>◡<◍)。✧♡



