海外　英語版　チャンピオンシップ　プロモ　ベジータ　未開封　FB02-133 ドラゴンボールカード 【新品非売品】

■商品について



海外のチャンピオンシップにて、トップ64入賞者とトップ2入賞者に配布されるカードで、流通枚数が少なく貴重なカードです。



在庫1点のみです。





PSA鑑定品は全ての商品URTLA PRO の専用スリーブに入れ暗所保管しております。



■注意事項



※出品している全ての商品は正規品です。



※商品の写真は現物です。



※写真は出品毎に撮影しております。



■梱包発送について



緩衝材に包み丁寧に梱包発送させていただきます。

破損、濡れ対策を徹底しますのでご安心ください。



To overseas customers,



Thank you for viewing our products.



All the products I sell are genuine products.

I will package the item thoroughly to prevent damage and moisture.



中国、台湾、香港、澳门的客户们。

感谢您查看我们的产品。

我所销售的产品均为正品,您可以放心购买。

我们将仔细包装并发货。

한국 고객님께.

저희 상품에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.

제가 판매하는 모든 상품은 정품이니 안심하셔도 됩니다.

정중하게 포장하고 발송하겠습니다.

감사합니다.商品の情報