canon eos M3 レンズ4本 他アクセサリセット デジタルカメラ 日本

2015年に購入し、主に旅行で年に4~5回の頻度で使用しておりました



セット内容

・eos M3本体

・バッテリー×2

・充電器

・標準ズームレンズキット付属品 EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM φ52mm 最短撮影距離0.25m ※canon製レンズプロテクター付き

・標準ズームレンズキット付属品 EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM φ52mm 最短撮影距離1.0m

・単焦点レンズ EF-M22mm F2 STM φ43mm 最短撮影距離0.15m ※kenko製レンズプロテクター付き

・超広角ズームレンズ EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM φ55mm 最短撮影距離0.15m

・Neewer 58mm口径 フィルター 6枚セット

(UV,CPL,FLD,ND2,ND4,ND8) (2017/9購入)

・CANON 純正ストラップ

・革製のストラップ(メーカー:DURAM FACTORY)





本体には角の剥げ多数の小傷など使用感があります

また、18-55mmのズームレンズ および 超広角ズームレンズはメインで使用していたため、擦れが多数あります

55-200mmのズームレンズ および 単焦点レンズは比較的綺麗な状態です

いずれも動作には問題ございません



Neewerの各フィルターはステップアップリングを付けて使用していましたが、

ステップアップリングを紛失してしまったため使うためには別途ご用意頂く必要がございます



革製のストラップは、本体の取り付け箇所のサイズが合わなかったため、

自身でハサミを使ってナイロン部分の幅を小さくし、ライターで端の処理を行いました





気になる点がありましたら、お気軽にコメントください^^*



センサーサイズ...APS-C商品の情報