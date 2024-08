ポケモンカードe トレーナーズ2002 ベイリーフ マグマラシ アリゲイツ ② ポケモンカードゲーム (即購入可)

ポケモンカードe トレーナーズ2002 ベイリーフ マグマラシ アリゲイツ



未開封品



1.

⚠️⚠️最重要事項⚠️⚠️

普通郵便は【【補償なし】】となります。

[破損紛失事故]の場合、当方では対応出来ません。お客様の商品代金も発生いたします。

必ず『ご購入者様の責任』においてご購入下さい。

✴プラス料金にて匿名配送に変更可能✴

購入前にコメントをお願い致します。



2.

☑発売時期の古いカードもございます。

✏写真にて状態(白かけ、ホロぬけ、傷)を確認の上ご購入下さい。

☑神経質な方はご購入をお控えください。

⚠️ご到着後に細かな傷や凹みなどを指摘なさる方がいらっしゃいますが、気になる方は購入前にコメントください。



3.

✅普通郵便発送の注意事項✅

〼配達までに土日、祝日を除く4-7日程度かかります。

〼折れ・濡れ防止対策をして発送しております。

→重量や枚数により片側のみの補強になります。





⚠️Hello! Thank you for viewing our listing.



Although many of our cards are near mint, each card is listed as (damaged)or (a little dirty)regardless of its true condition. Please check the photos to see the condition and make your own judgment about it.



