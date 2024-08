【psa10】ウガツホムラ　ウネルミナモ　タケルライコ ex sar ３連番 ポケモンカードゲーム まとめ買いでお得

数あるショップから当ショップをご覧頂きありがとうございます。



お値下げ不可、即購入大歓迎です!



ウガツホムラ ex sar psa10

ウネルミナモ ex sar psa10

タケルライコ ex sar psa10



以上3連番になります。



濡れ折れ対策をしてメルカリ便で送ります。



PSAケースに入ったまま発送致します。 画像の商品、PSA鑑定番号の物を発送となりますのでご安心下さい。 PSA9/10評価でもキズや凹み・ホロかけ・白欠け・横線・製造線・内部にゴミ等ある場合がございます。 又、ケースにも初期傷などある場合がございます。 ご理解頂けない方はトラブル防止の為ご購入をご遠慮ください。



種別···複数カード



種別/詳細···シングルまとめ売り



種別···シングルカード



鑑定状況···PSA10



特徴···SA (フルアート/スペシャルアート)



