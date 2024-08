【PSA10】 ガブリアスV 084/067 csr 【ポケカ】 ポケモンカードゲーム 超人気の

こちらの商品は私自身でPSA鑑定(米国直送)に出したワンオーナー品となります。



画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りいたします。

写真の個体(PSA鑑定番号のもの)をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。



【注意事項】

PSA10評価でもキズ、凹み、ホロかけ、白欠け/横線等ある場合がございます。

ケースの擦れ傷/汚れ/ケース内ホコリ等封入など気にされる方は当方からの購入はご遠慮ください。



【重要】

神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮ください。



