SHAG シャグ　シルクスクリーン　限定299枚　シリアル入り　 公式購入 絵画 免税品

SHAG シャグ

1999年シルクスクリーン限定299枚

シリアルNo.入り

額装



公式購入

約80cm×64cm×2cm(額の大きさ)



こちらの商品は額に入れてお届けです。









本文

SHAG 1999年限定シルクスクリーン 104/299です。



公式イベント購入の当時もの額装が施されています。

イームズのヴィンテージチェアーとの相性もとても良いです。

近年の発売数も減っており当時ものの価値も上がり傾向です。

購入してから暗所にて保管していました。

長期間保存のため、一部に汚れがございます。

写真にてご確認ください。



ぜひこの機会にいかがでしょうか?



記載文です。



The DEFINITIVE RETROSPECTIVE

©1999 by SHAG

Published by COPRO/NASON



Shagは、南カリフォルニア中心に活動しているアーティスト。藤井フミヤさんやブライアンセッツァーオーケストラなどのCDジャケットを手掛けた事でも有名です。



以下公式よりの引用です。



本名はJosh Agleだが名前の最後の二文字と名字の最初の二文字を併せてShagというニックネームを名乗るようになった。

彼は元々フリーランスのイラストレーターになりたかったが自分のオリジナルな絵がギャラリーやコレクターに人気になり、その流れから自然とアーティストになっていった。



1997年に、Shagの最初の展示が行われそれ以来、アメリカやヨーロッパ、日本やオーストラリアなどの国々でも展示を行っている。

Shagの作品は、色彩のトーンが明るく、消費主義などのモダンなテーマがポイント。



それぞれの絵には、必ずストーリーかメッセージが含まれているがそれが見た目では、すぐに理解する事ができない作品が多い為、ギャラリー観覧者は、それぞれの楽しみ方で頭の中にストーリーを作る必要がある。



Shagは現在、奥さんと二人の子供とカリフォルニアに住んでいて次の展示のための作品を作り続けている。





#ミッドセンチュリー

#イームズ

#絵画

#アート

#シルクスクリーン

#ビンテージ



1181商品の情報