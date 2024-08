★【送料無料】オイル缶セット アメリカ雑貨 世田谷ベース 所ジョージ ビンテージ アンティーク雑貨 日本新品

オイル缶 5点セット





ご覧いただきありがとうございます。



デザインのとても良いオイル缶になります。



ガレージやお部屋のインテリア、コレクション、店舗のディスプレイにいかがでしょうか。



所さんのようにライターオイルを詰め替えて使ってもとてもカッコイイです( ̄∇ ̄)v





【状態】

サビ等ございますが、ビンテージ品としてお楽しみ頂ける商品です。



とても古いものになりますので、予めご了承ください。









らくらくメルカリ便(匿名発送)で発送させて頂きます。





★ ヴィンテージ品 多数出品しています!

複数ご購入の場合は割引させて頂きます!

↓

#Aspirationヴィンテージ









人気ワード···ヴィンテージ



種別···瓶・缶・容器



種別···空き缶商品の情報