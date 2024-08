HERMES エルメス ロデオチャームPM ブルーグラシエ C刻印　0061 アクセサリー ネット販売品

We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.





◆ブランド名

HERMES

エルメス



◆商品名

バッグチャーム

C刻印あり



◆サイズ

縦約7.5cm x 横約9cm(ストラップ、尾部分除く)

※平置きでの採寸です。

多少の誤差がある場合があります。



◆素材

アニョーミロ



◆カラー

ブルーグラシエ/カリー/ルージュアッシュ



◆状態

詳細は写真にてご確認ください。

目立った傷はありませんのでまだまだ使用できます。



◆付属品:なし

箱はつきません



中古品に対してご理解の上ご購入お願いします。



色合いや状態など、人の目で確認していますので多少の色の違い 状態の認識の違い等あるかもしれませんがご理解の上ご購入をお願いします。





【ご購入について】

・コメントなし即購入OKです!

・「まとめ買い」対応いたしますのでコメントください。

・「専用」は対応しておりません。お値下げ等のコメントのやりとりの途中でも、先に購入された方を優先とさせていただきます。

・取り置きは対応しておりません。費用が準備され次第ご購入ください。

・相場よりお安く、送料込みの価格設定にしていますので大幅なお値引きは対応がきびしいです。。。常識の範囲であれば進んで交渉承ります!



【ハイブランドの真贋(しんがん)について】

当方は古物商許可証を保有しており、商品は古物市場で買い付けております。しっかり基準を満たすことを確認して出品しておりますのでご安心ください。



【 商品の発送について】

通常1~2日以内で発送できます!

メルカリ便のゆうゆう⇄らくらくを変更して発送する場合がございます。ご指定がある場合はコメント下さい。





