〈準新品・LTE〉 Surface Go2 8G/128G Office2021 Windowsノート本体 50％OFF

⭐️キャンペーン⭐️

値引き無し購入でsurfaceペン(5,000円相当)無料プレゼント実施中です!

詳細は

#surfaceペンキャンペーン

より確認ください。



おかげさまで、取引"1500"件を超え、すべて良い評価をいただいております。



▪️商品概要

Microsoft Surface Go2 ハイスペック最上位モデル

Microsoft Office2021付属



バッテリーサイクルカウント3回の新品き近い状態です!



初期化後、初期設定済み商品です。

到着後すぐ利用可能です!



surface Go2の中で1番ハイスペックモデルです。

LTE機能搭載しておりますのでWi-Fiがない環境でもネット利用可能な便利な1台です。



■基本スペック

・CPU:Intel Core m3-8100Y

・RAM:8GB

・ストレージ:128G

Micro SDスロットあるので増設簡単!

・OS:Windows 11

Windows10でのお渡しも可能です。

・モニタ 10.5インチ

・Microsoft Office Professional Plus2021

インストール済みですので到着後すぐ利用可能

です。永年料金発生することはありません。

・ウイルス対策としてMicrosoft純正の

Windows defenderインストール済みです!



■商品状態

・バッテリー 100% ほぼ新品◎

・基本動作確認 OK

・スピーカー OK

・画面タッチ OK

・カメラ OK

・Wi-Fi OK

・顔認証 OK

・付属品:タイプカバー(キーボード)、アダプタ



<他全ての動作確認を行なっておりますのでご安心ください。>



■ Office:Microsoft 認証済みの最新版

Office2021

→アプリケーション内容

・Word ・Excel ・PowerPoint ・OneNote

・Outlook ・Access ・Publisher

・Microsoft teams