★THE BAND / THE LAST WALTZ 40th★ザ・バンド 洋楽 お取扱店

★THE BAND / THE LAST WALTZ

40th ANNIVERSARY EDITION★

◇ザ・バンド / ラスト・ワルツ

4 CDs + 1 Blu-ray

◇USA流通盤(Printed in U.S.A.)



◆THE BAND / THE LAST WALTZ

40th ANNIVERSARY EDITION

4 CDs + 1 Blu-ray

Combining the music & film for the first time

Complete audio from the concert ,

rehearsal & outtakes

The Last Waltz film on Blu-ray



◆『THE LAST WALTZ』40周年記念盤

リハーサルやアウトテイク音源も含む

CD4枚に渡るコンサートの

コンプリート音源と

マーティン・スコセッシ監督による

同名ドキュメンタリー・フィルムの

Blu-rayが付属

オリジナル・マスター・テープからの

リマスター



◆74ページ豪華ハードカバー仕様



◆USA流通盤とEU流通盤のみで

日本盤は未発売です



◆中古CD+Blu-rayです



◆発売当時新品で購入した

ワン・オーナー品です

中身を確認する為に開封したのみで

Discは未使用です



★各CDに若干のスレ、キズ等があります

★Blu-rayは良好なコンディション

★ハードカバー表面にスレ、キズ、圧痕、

角打ち等のイタミがあります

裏側に白い何か?の付着があります

(写真 4,17,18,19 参照)

★ハードカバーが若干反っています

(写真 20 参照)



★上記瑕疵(かし)状態は新品購入時から

あった物です(シールドされていました)

酷い物ではありませんが輸入盤ですので

仕方がありません

日本盤の様な高品質は望めませんので

ご注意下さい



◆経年していますので多少の劣化は

ご容赦願います



◆不明点は必ず質問して下さい



