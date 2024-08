SixTONES 素顔4 DVD ミュージック 【送料無料（一部地域を除く）】

SixTONES素顔4

Johnnys Jr. LIVE at TOKYO DOME

SixTONES LIVE at YOKOHAMA ARENA



〜収録内容〜

DISC1

ジャニーズJr.祭り



DISC2

CHANGE THE ERA 20lix.



DISC3

CHANGE THE ERA 20lix.

横浜アリーナ公演 ドキュメント







正規品です。目立つ傷や汚れはありませんが、素人保管のため気になる方はご遠慮下さい。





#SixTONES#sixtones#ストーンズ#松村北斗#京本大我#森本慎太郎#ジェシー#田中樹#高地優吾#髙地優吾#ジャニーズ#ジャニーズJr.#ジュニア#グッズ#DVD#dvd商品の情報