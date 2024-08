織田ノブナガ ポイトレウォーク psa10 その他 売り買い

This is a one-owner item that I shipped directly to the United States.

Therefore, please rest assured that there is no need to worry about fakes.



I will be exhibiting items from my collection.



*Just because it is PSA9.10 does not mean it is in perfect condition.

There may be initial scratches such as white spots, hollow spots, missing dots, vertical and horizontal lines, etc. There may also be scratches on the case from the beginning.

To prevent any trouble, we do not respond to comments regarding the condition of the card.

In addition, we do not accept returns to prevent replacement.







画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったまま郵送致します。



【注意事項】

商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。



PSA9/10評価でもキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/横線等ある場合がございます。

ケースには稀に出荷時から付いている初期傷等ございます。

ケースの擦れ傷/汚れ/ケース内ホコリ等封入など気にされる方は当方からの購入はご遠慮ください。

画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。



【重要】

神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮ください。商品の情報