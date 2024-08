ディズニー　クラッシックコレクション　101匹わんちゃん③ カチューシャ・被り物 取扱店販売

ウォルトディズニークラシックコレクション

-Walt Disney Classic Collection (WDCC)-



101 Dalmatians -Go get him, Thuder!-



101匹わんちゃんの陶器製の置物です。



WDCCは米国ディズニー社が企画・製造したディズニー・アート・コレクションです。

ディズニー商品の最高峰に位置づけられているマニアにはたまらないフィギュアです。

2012年に製造が終了しているため、滅多に手に入らないレア品。



★20年ほど前に買って貰いました。

コレクションボードに飾ってありましたので、ヤケ等あると思います。

箱・説明書等はありません。本体のみになります。

欠け・ワレはありません。商品の情報