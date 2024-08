ホロライブ　グッズまとめ売り その他 購入大特価

自宅の断捨離のため出品いたします。画像についているもの全てのお値段です。

がうるぐら pop up parade

兎田ぺこら pop up parade

大空スバル pop up parade

湊あくあ プライズ

白銀ノエル プライズ

白神フブキ プライズ

大空スバル アクリルスタンド2種類

ちょこのっこ コンプリート

キャンパスボード 4種

がうぐら タペストリー

白銀ノエル タペストリー

のセットになります。

画像2は一番くじのpopになります。おまけにどうぞ

多少のお値下げは可能です。商品の情報