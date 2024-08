ミッシェル・ガン・エレファント/ ゲットアップルーシーレコード TMGE 邦楽 アイテム

Get up Lucy / Get up Lucy

1,997年発売の12inchレコード

未開封・未使用



A1:Get up Lucy

A2:spider spider

B1:speaker

B2:dive in blue



#ミッシェル・ガン・エレファント

#チバユウスケ

#アベフトシ

#ウエノコウジ

#クハラカズユキ

#TheBirthday

#ROSSO

#TMGE商品の情報