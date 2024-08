未使用品　シャープアイ　インフェルノ72 サーフィン・ボディボード 当店限定価格

新品にて購入しましたが、その後家庭事情にて使うことなく保管しておりました。今後も使う予定がないため出品致します。

モデル:インフェルノ72

購入時期:2023年3月

購入場所:愛知県内正規取扱店

購入金額:190000円

サイズ :5’8 18.75 2.32 25.0L セミオーダー品にて既製サイズよりレールが入りやすいように厚みを若干薄くしてボリュームを減らしています。

フォーム素材...PU

フィンシステム/フィンボックス...FCS2

フィン本数...トライフィン

当方は身長171センチ、体重67キロ

普段は伊良湖に入っております。現物を見られたい場合はご相談ください。

発送時はハードケースと梱包にて発送いたします。



以下メーカーサイトから引用

パフォーマンスボード – インフェルノ 72 モデル

SharpEye Surfboards の Inferno 72 は、実証済みのパフォーマンスを備えた世界最速のサーフボードを提供します。このモデルは、プロサーファーにも日常のサーファーにも同様に好まれている世界的な定番である、Stab in the Dark で優勝した Inferno 72 モデルは、マストハブのチューンナップされた日常用ショートボードです。インファーノ 72 が世界で最も人気のあるショートボード モデルの 1 つには理由があります。フィン間の深いダブルに流れるミディアム シングル コンケーブが特徴です。これらのコンケーブは、ミディアム エグジット ロッカーにシームレスに流れるミディアム エントリー ロッカーと組み合わされ、テイクオフから瞬時にスピードが上がり、操作性とドライブの優れたバランスが実現します。これらの特徴は、信頼性の高い制御されたミディアム レールと統合され、日常のコンディションに最適な組み合わせを実現します。Stab in the Dark で優勝した Inferno 72 の実証済みのパフォーマンスは、どんなコンディションにも対応します。Inferno 72 は、主力のショートボードと同じサイズで注文することをお勧めします。ステップダウンするには 1 インチ下げます。

操作性とドライブの優れたバランスを実現するパフォーマンスショートボードのアウトライン。日常の状況に最適な組み合わせです。商品の情報