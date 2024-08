【絶版商品】S.H.MonsterArts MFS-3 3式機龍 フィギュア 特撮 公式初売

■S.H.モンスターアーツ

S.H.MonsterArts MFS-3 3式機龍

新品未使用、箱痛みあり



【商品説明】

Multi-purpose Fighting System-3

「3式機龍」発進!



・ゴジラファンの中で不動の人気、

『ゴジラ×メカゴジラ』より

3式機龍が登場!!



・胸部・足部にダイキャストを

使用した、豪華仕様。



・S.H.MonsterArtsの可動ギミックを

生かした大胆なポージングが可能。



・取り外し可能なバックユニット付属。さらに脚部ブラスターが展開、飛行形態も再現可能。



・胸部展開。アブソリュート・ゼロ時が再現可能。



・腕部に付くメーサーブレードは

着脱可能で、付け替えにより伸縮も再現。



・制御不能時と改修時を再現可能な交換用ヘッド2種も付属。



■商品仕様

全高:約155mm

材質:ABS、PVC、ダイキャスト製



■セット内容

・本体

・メーサーブレード一式

・バックユニット

・交換用ヘッド2種



即購入OK✨



保証付きのメルカリ便で発送致します。



他にも商品出品してるので

まとめて購入で値下げ可能です✨️





We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products,

so please feel confident in making your purchase.



翻訳

私はすぐに購入承認を提供します。

私の店は本物の製品のみを扱っています。

だから、自信を持って購入してください。



同居人に喫煙者はいませんし、ペットも飼っていません。



フィギュア プライズ 一番くじ ワーコレ スケールフィギュア ガレージキット レジン 食玩 コールドキャスト メガハウス コトブキヤ ALTER アニプレックス ARTFX ねんどろいど 1/6 1/7 1/8 S.H.Figuarts P.O.P figma アクキー アクスタ ボークス MASTERLISE アクリルスタンド 缶バッジ アクリルキーホルダー ぬいぐるみ マスコット ラバーストラップ ラバスト おまんじゅう もちマス 色紙 コースター ジャンプ 特典商品の情報