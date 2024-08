Xiaomi 12s ultra スマートフォン本体 中華のおせち贈り物

⚠️⚠️⚠️私用のため発送が6/29以降になります





Xiaomi 12S Ultra 5G Dual Sim 256GB ブラック (12GB RAM) - 中国版SIMフリー

ブランド:Xiaomi







注意点: Root化済で、現在はCN Romが焼かれています。ロム焼きはご自身でお願いします。



本体背面のレザーは非常に状態が良く、新品に近い状態となっております。

画面に傷はありませんが、現在貼られているフィルムに少し傷があるため気になる方は付属のフィルムをお使いください。

質問があればお気軽にお尋ねください!



⭐️English



Xiaomi 12S Ultra 5G Dual Sim 256GB Black (12GB RAM) - Chinese Version SIM Free

Brand: Xiaomi



Note: This device has been rooted and currently has the CN Rom installed.



The leather on the back of the device is in excellent condition, almost like new.

There are no scratches on the screen, but the film currently applied has a few minor scratches. If this bothers you, please use the included film.

Feel free to ask any questions!



⭐️Chinese Translation



小米 12S Ultra 5G 双卡双待 256GB 黑色 (12GB RAM) - 中国版无锁

品牌:小米



注意事项:该设备已Root,目前安装了CN Rom。



设备背面的皮革状况非常好,几乎是全新状态。

屏幕上没有划痕,但目前贴膜上有些许划痕,如果您介意,请使用随附的贴膜。

如有任何问题,请随时咨询!商品の情報