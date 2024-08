✨未使用級✨　ルイヴィトン　長財布　ヴェルティカル　タイガラマ　コバルト　ao9 小物 オンラインストア特売中

【偽物の場合、全額返品返金対応致します】



※高額商品のため必ず購入前に写真を拡大するなどして確認して下さい。



【購入元】

東京都公安委員会に登録されている某業者間市場にて入荷。

複数の鑑定士が真贋後に正規品と確認が取れているお品物になります。





【安心の返品保証有り】

【ブランド】

LOUIS VUITTON M30447

ジッピーウォレットヴェルティカル NM 新型

モノグラム タイガラマ ブルー

ラウンドファスナー ラウンドジップウォレット

ICチップ RFID



【サイズ】

高さ 約20cm

幅 約10cm

マチ 約2cm



平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。





【状態】

目立つ大きな傷などは無くまだまだお使い頂ける商品です✨

イニシャル消し跡がございますが目立ちません✨





【カラー】

モノグラム タイガラマ

コバルト ブルー



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご検討よろしくお願い致します。



◎ご注意点



◉新品未使用のお品であっても店舗で購入するのと違い一度人の手に渡っておりますので正規店購入直後の完全未使用品でないことを予めご了承下さい。商品の情報