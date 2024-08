マスターズ・オブ・ザ・ユニバース オリジンズ MOTU Fang Or アメコミ 海外注文

Mattel Masters of the Universe Origins

マテル マスターズ・オブ・ザ・ユニバース オリジンズ



Fang Or exclusive figure

ファングオア フィギュア



未開封です。

一枚目の写真はマテル社の見本です。



まとめ発送出来ます。

値下げは出来ません。



よろしくお願いします。



フィギュア種類...アクションフィギュア



フィギュア種類...コレクションフィギュア商品の情報