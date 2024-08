【ご確認用】神河物語 風見明神 日本語 1枚 MTG マジック：ザ・ギャザリング ＊値下げしました＊

#あぱんMTG_全シングルカード



お纏め見積もりの際のシングルカード1枚の価格は表示価格から -300円 となります。



例: 325円 ➡︎ 25円



そちらに送料等を加算した金額を専用ページとしてご用意致します。





※但し、商品代金合計200円以下かつ12枚以下の場合、発送方法は 普通郵便 とさせて頂きます。





※ご注文の際は、

いずれかの商品のコメント欄にて、



【カードセット:カード名:言語:枚数】



をご記載下さい。

※商品名をコピペするとお手間が省けると思います。





※一度の専用商品で最大450枚までとさせていただきます。





※所有枚数や、価格は随時更新していきますので、

"いいね"を押して頂ければ確認がしやすいと思います。



各種サービスはプロフィールをご確認下さい。



所有枚数: 1枚



※写真は所持しているもので、サンプルとお考え下さい。





※値段交渉はご遠慮下さい。



※著しく状態の悪いものをお送りするつもりはありませんが、

トラブル回避のため、一律プレイド扱い認識にてお願いします。

気になるダメージが認められた際には特筆する場合もございます。

あくまでも安価での出品の為、簡易検品での出品にご理解下さい。



※返品交換はお断りさせて頂いております。



※梱包に関しては水濡れ防止を施した上で箱型か、封筒にて発送致します。



MTG

magic the gathering

マジック・ザ・ギャザリング

トレーディングカードゲーム

シングルカード

レア

日本語

CHK

風見明神/Myojin of Seeing Winds



#神河物語_同梱シングルカード商品の情報