凪沙 一颯 6点セット アクスタ アクコ 缶バッジ ピック その他 オンラインストア売り

★即購入可★



スカーレット・ベリ子 15thアニバーサリー・カフェ

「長浜To Be,or Not To Be」凪沙 一颯 6点セット

・描き下ろしアクリルスタンド 2点

・ブラインド特典アクリルコースター 2点

・トレーディング缶バッジ 1点

・おまけピック 1点(✻メニューの装飾品です。除菌シートで拭きましたが、不要な方コメントにてお知らせ下さい)



ブラインド品で絵柄を確認のため開封済みですが未使用品です。またコースター表面の傷防止のフィルムを剥がしておりません。

初期キズ、スレなど気になさい、完全美品をお求めの方また神経質な方はご遠慮下さい。



✻検索用✻

コラボカフェ カフェ

STELLAMAPCafe ステラマップカフェ

スカーレット・ベリ子

長浜To Be,or Not To Be

四代目・大和辰之

みのりの手

ジェラシー

保坂さんと三好くん

女王と仕立て屋

辰之 望

凪沙 一颯

明虎 卯一商品の情報