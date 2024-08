ヒロアカ 黒デク オールマイト 他フィギュアセット コミック/アニメ 日本売

#他にもヒロアカフィギュア出品中



ヒロアカ 黒デク オールマイト 他フィギュアセット



暗所に保管していたものになりますが、整理のために出品しております。

他サイトでも出品しているため、突然出品を取りやめる可能性があります。



★商品説明★



集英社 週刊少年ジャンプ

ジャンプGIGA 2021 Autumn

応募者全員サービス 限定 オリジナルフィギュア

JUMP OUT HEROES EXTRA

IZUKU MIDORIYA -DEKU BLACK-



grandista

オールマイト



AGE OF HEROS

ホークス



THE AMAZING HEROS vol.16

波動ねじれ (NEJIRE HADO) 2個



新品未開封です。

バラ売りは考えておりません。

プライズは、多少箱に傷や凹みがある場合がありますのでご了承ください。

リサイクルダンボールでの発送となります。



