Freakquency Guitars VTG フルオーダー ギター 最終SALE

日本ではまだ代理店なども無く、とてもレアなマニラのハンドメイドギターブランドのテレキャスタースタイルのオーダーモデルです。

Isaiah SharkyがJohn Mayerのツアーで使っているパープルメタリックのHSHストラトタイプや、トモ藤田が所有しているBlack 1レプリカなどがこちらのメーカーのものです。



極薄オールラッカーで塗装されており、しかもカスタムオプションでフレイムメイプルトップに両サイドバインディング付きのコンターありという贅沢な仕様です。

Montancesの手巻きのPUにステンレフレットとかなり実践的な仕様となります。



2021年6月にオーダーをし人気の為2年以上待ち今年の8月14日に届きました。

あまり使う機会がなかった為、出品させていただきます。



写真に映っているハードケースは撮影用のもので付属致しません。

メーカー純正のギグバッグが付属致します。

紙のスペックシートが付属します。

ほぼ新品未使用ですがレリック仕様な為、当たり前ですが傷がついています。



家庭用体重計で測ったところ約3.5kgです。



お気軽にコメント下さい。



以下、メールで頂いたスペックをコピペ致します。



Series: VTG

Variant: PREMIUM PLUS

Body Color: BLACK

Body top: Flame Maple

Finish: Nitro

Body: ALDER

Neck: TWO PIECE MAPLE

Neck radius: 9.5

Neck Shape: C

Fret Size: REGULAR

Hardware: CHROME

Hardware look: SHINY

Pickguard color: 3 PLY AGED WHITE

Pickguard Look: AGED

Pickup configuration: SS

Knobs: VOLUME,TONE

Relic: YES( MEDIUM RELIC)

Pickups: Montances Guitar Wiring hand made pickups - Classic (Alnico V)

Tuners: Wilkinson Deluxe



