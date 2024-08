THE LEGEND OF MALONE from Post Malone キャラクター 買得

THE LEGEND OF MALONE from Post Malone x SuperPlastic



マローンの伝説

ビニール・アート・フィギュア



305mm tall / limited edition



豊富なアクセサリーのうち、ブラインドバッグに通常は黄色のワシのマスクが封入され、20体に1個の割合でゴールド版が当たります。



about this toy / この商品について

https://tenshu53.exblog.jp/tags/Post%20Malone/



★日本で唯一輸入されたお店のご厚意で、1点のみアップさせて頂きました。

入荷も数点のみで、売り切れごめんなさいとの事です。

価格に関しましては、お値引きなどのご対応は出来ませんのでお願い致します。





【輸入元より輸入製品につきまして。】

製品の性質上、壊れやすいと判断したものは開封検品してお届けします。またご購入者様におかれましては、製品が届きましたら直ちに開梱、検品し、破損や欠品がないかお確かめください。もし問題がありましたら、速やかにご連絡ください。製品到着後、1週間以上が経過した製品のクレームにはお応えかねます。商品の情報