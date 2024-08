ホットウィール　ワイルドスピード　ORIGINAL FAST　5台セット ミニカー 激安販売サイト

ホットウィール ワイルドスピード ORIGINAL FAST 5台セット 未開封、新品です。



日産 240SX

95 三菱 エクリプス

95 マツダ RX-7

フォルクスワーゲン ジェッタ MK3

日産 スカイライン GT-R BNR33





宅急便コンパクトまたは宅急便にて箱潰れ、水濡れのないように発送致します。



完品をお求めの方や神経質な方はご入札はご注意下さい。



初期不良につきましては、メーカーにお問い合わせ願います。



ノークレームノーリターンでお願いいたします。



トラブル防止のため、コンビニ支払いのかたは支払い予定日を連絡願います。





Hot Wheels Premium Mix 2

the first Fast and Furious

Mazda RX7

Mitsubishi Eclipse

Nissan 240 SX

Nissan Skyline GT-R

Volkswagen Jetta MK3





メーカー...ホットウィール



スケール...1/64商品の情報