遊戯王 青眼の白龍 ブラックマジシャン EUイタリア語版 英語版 1st 遊戯王 ［超稀少品］

遊戯王

青眼の白龍

YSKR-IT001

ブラックマジシャン

YSYR-IT001

EUイタリア語版

1st

アルティメットレア

レリーフレア



※イタリア語の2枚セットとなります



★未開封以外「やや傷や汚れあり」としています

★大きな傷や折れなし

★状態は写真確認お願いします

★質問や値下げ相談等は購入前にコメントお願いします

★コメント可能な限り即対応しますが仕様上相談中でも購入者優先となります

★硬質ローダー・水濡れ対策し発送予定

★メルカリ便は営業所持込にて発送後最速翌日配達

★その他注意事項プロフィール欄に記載

★Other than unopened, it is said to be "slightly scratched and dirty".

★No major scratches or breaks.

★Please check the photos for the condition.

★If you have any questions or want to discuss price reductions, please leave a comment before purchasing.

★ Comments We will respond as soon as possible, but due to the specifications, priority will be given to the purchaser even during consultation.

★Scheduled to be shipped with hard loader and water wet measures.

★ Mercari delivery is the fastest next-day delivery after shipping with business possession.

★Other precautions described in the profile column.商品の情報