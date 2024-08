渋スク ドールズフロントライン スオミ 幸せの使命 Ver. 1/7 フィギュア その他 オンライン特販

渋谷スクランブルフィギュア 『ドールズフロントライン』 スオミ -幸せの使命 Ver.- 1/7スケールフィギュア になります。







商品概要

原型/彩色

Design COCO(Art Director:CHIGA)

仕様

1/7スケール PVC製塗装済み完成品

製造

株式会社アルファサテライト

署名表記

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd./(C) SUNBORN Japan Co., Ltd.

販売元

(株)eStream

商品名

スオミ -幸せの使命 Ver.- 1/7スケールフィギュア

ブランド

SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE商品の情報