全巻 BLEACH ブリーチ 全74巻 ＋ 関連本 12冊 千年血戦 久保帯人 全巻セット 新品未使用☆

BLEACH 全74巻 + おまけ12冊セットです。

初版が多く16~66、68~71、74巻が初版です。

少し日焼け、折れ等がみられます

また25巻は本編の数ページにに小さなシミがありますが

小さいので読む上で支障はないと思います。

見落としがあるかもしれないですが

その他の巻には目立ったシミは見つかりませんでした。

現状のままで発送いたします。



■BLEACH 全74巻

■Bleach 劇場版 memories of nobody

■Bleach 劇場版 the diamonddust rebellion もう一つの氷輪丸

■Bleach 劇場版 fade to black 君の名を呼ぶ

■Bleach the sealed sword frenzy : JF・AT版 アニメコミックス

■BLEACH The Hell Verse

■カラブリ+ Bleach official bootleg

■Bleach official character book souls

■Bleach official animation book VIBEs.

■BLEACH Spirits Are Forever With You 1

■BLEACH Spirits Are Forever With You II

■BLEACH②THE HONEY DISH RHAPSODY

■BURN THE WITCH



防水対策をしたうえでダンボールに入れて隙間に緩衝材を詰めてコンビニから発送致します。

リサイクル梱包にて発送いたしますのでご了承ください。



