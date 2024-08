ライブTシャツを飾る額縁2個セット ミュージシャン 純正値下

ライブTシャツ額縁(A2サイズ)(ハンガー付き)



サイズはA2サイズ420×595㎜です。(詳細は画像をご覧ください。)

額縁(黒)・アクリル板・ハンガー(黒)・中敷き(白)・外板がついております。



●木製ユニフォーム額

シンプルな作りの額縁なので、和室洋室問わずどのようなお部屋にも合わせることができます。

また、通常のユニフォーム額よりもサイズはコンパクトになっており、重量も軽くなっておりますので壁にかけて飾るのもいいですし、棚の上に置いて飾るのもいいです。お好みの場所に飾ることができます。



●ユニフォームをインテリアに。

スポーツ選手やご自身のユニフォーム、記念Tシャツなど、タンスに保管していただけの思い出のユニフォームやライブTシャツをを額に入れることができます。



自宅工房にて、加工しているところ(ハンガー・トンボ部分)もありますのでご理解の頂ける方のご購入をお願いします。

気持ちのいい取引、トラブルのない取引をしたいので、ご質問・ご不明点等ありましたら気軽にコメントください。



なお緩衝材(プチプチ)で梱包し発送致します。



またこの商品につきましては、値下げ交渉やオファー等受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。



