Jarrod Lawson / I would die 4 U 7inch 新品 洋楽 【祝開店！大放出セール開催中】

元ファーストレディ、ミシェル・オバマ氏もフェイバリットに挙げる、ブルーアイドソウル・シンガー"JARROD LAWSON"がプリンスの大名曲「I Would Die 4 U」をカヴァーし7inch化!

さらにカップリングにはISLEY BORTHERSの70年代の名曲「Footsteps In The Dark」のカヴァーを収録。

意外にもJARROD LAWSONにとっては初となる7inchシングルとのことで、彼のファンは勿論、PRINCEやISLEY BORTHERSのファンにとっても見逃せない1枚になっている。商品の情報